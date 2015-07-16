Причиной инцидента на Казанском вокзале стала сумка-холодильник

Хлопок на Казанском вокзале был вызван сумкой-холодильником

Хлопок в камере хранения на Казанском вокзале произошел из-за неисправной сумки-холодильника, сообщает пресс-служба УТ МВД по ЦФО.

Сотрудники полиции уже установили хозяина сумки и опрашивают его. По его словам, там находились продукты, косметика и сухой лед.

Напомним, в 14.20 в одной из ячеек камеры хранения на Казанском вокзале произошел хлопок, из-за которого погнулась дверца. В результате взрыва пострадавших нет.

Вокзал работает в штатном режиме, на движение поездов произошедшее не повлияло. Некоторые СМИ сообщили, что причиной хлопка стала непроизвольно взорвавшаяся петарда.