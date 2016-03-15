Новый дизель-поезд запустят по маршруту Голутвин – Озеры к концу марта

Фото: metrowagonmash.ru

Новый дизель-поезд Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) может быть запущен по маршруту Голутвин – Озеры к концу марта. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Михаил Хромов.

"Новый поезд, скорее всего, будет запускаться не позднее, чем через две недели в регулярные рейсы по маршруту Голутвин – Озеры. Заполняемость этого направления, по нашим расчетам, будет 70–80 процентов для этого поезда, в летний период может быть выше 100 процентов", – цитирует его Агентство "Москва".

Гендиректор ЦППК уточнил, что пока по этому маршруту будет курсировать только один дизель-поезд – компания сначала должна оценить его востребованность у пассажиров. Стоимость проезда на новом подвижном составе меняться не будет.

Дизель-поезд ДП-М, произведенный на ОАО "Метровагонмаш", – новшество российского транспортного машиностроения. Впервые в отечественной практике силовое оборудование поезда размещено не в подвагонном пространстве, а в выпущенном швейцарской компаний Stadler отдельном, расположенном между вагонами, специальном тяговом модуле со сквозным проходом. Такая компоновка обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта – в вагонах снижены вибрация и шум.

Головной вагон оснащен местами для маломобильных пассажиров и устройствами для их посадки-высадки. Головные вагоны также оборудованы универсальными санитарными узлами для всех пассажиров и локомотивной бригады. В салонах предусмотрена система видеонаблюдения и современная визуальная и звуковая информационная система для пассажиров.