Фото: m24.ru/Александр Авилов

Двухэтажный поезд Москва – Воронеж признали самым вместительным по количеству пассажирских мест в поездах дальнего следования в России, передает корреспондент Агентства "Москва" с церемонии регистрации рекорда.

"Больше чем 1,3 тысяч пассажиров не было в истории российских железных дорог", – сказал первый заместитель гендиректора АО "Федеральная пассажирская компания" Владимир Каляпин.

Напомним, первый двухэтажный поезд Москва-Воронеж с сидячими местами отправился из столицы 31 июля. Состав делает три остановки: Рязань, Мичуринск и Грязи Воронежские.

Купить билет можно в первый или второй класс. Стоимость проезда в вагоне 2-го класса начинается от 1 135 рублей, в вагоне 1-го класса – от 1 685 рублей. Приобрести билеты можно через сайт ОАО "РЖД", кассах ФПК и терминалах самообслуживания.

Двухэтажный поезд Москва – Воронеж стал самым быстрым на данном маршруте: время в пути составляет 6 часов 35 минут. Составы ходят ежедневно. Из Москвы поезд отправляется в 15.20 и прибывает в Воронеж в 21.55; из Воронежа выезжает в 07.35 и прибывает в столицу в 14.10.

Отметим, двухэтажные поезда уже ходят по маршрутам Москва – Адлер, Москва – Санкт-Петербург и Москва – Казань. Время в пути до Адлера составляет 23 часа 45 минут, до Санкт-Петербурга – 8 часов, до Казани – 11 часов 35 минут.