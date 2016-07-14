На Октябрьской железной дороге появятся "Ласточки-Премиум"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Октябрьская железная дорога запустит на маршруты Санкт-Петербург – Бологое и Санкт-Петербург – Новгород-на-Волхове поезда "Ласточка-Премиум", сообщает пресс-служба ОЖД.

В каждом вагоне поезда поставят видеомониторы и столики, а также увеличат количество туалетов – их будет четыре на состав.

В двух вагонах новых поездов сделали места для инвалидов-колясочников, а количество мест для пассажиров с мелкими домашними животными увеличили с двух до 10. В составах предусмотрены два класса обслуживания: первый и шестой вагоны – бизнес класс, остальные – эконом класс.

На маршруте Санкт-Петербург – Бологое "Ласточка-Премиум" начнет курсировать со 2 августа, а между Санкт-Петербургом и Новгородом-на-Волхове – с 28 августа.

Минимальная стоимость проезда до Бологого – 299,9 рубля для эконом-класса) и от 750 рублей для бизнес-класса. До Новгорода-на-Волхове цены начинаются от 237 и от 590 рублей соответственно.