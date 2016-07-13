На станции "Перово" на востоке столицы вагон поезда сошел с рельсов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Вагон сошел с рельсов на станции "Перово-2" Курского направления Московской железной дороги. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе МЖД.

Инцидент произошел в среду в 4:05. Вагон сошел с рельсов на путях грузового парка, в котором не осуществляется движение пассажирских и пригородных составов.

В результате инцидента повреждена цистерна с дизтопливом. В пресс-службе отметили, что сход вагона не повлиял на движение поездов.

Сейчас специалисты откачивают топливо из поврежденной цистерны. После этого железнодорожники приступят к постановке на пути сошедшего вагона.