Поезда на МЦК следуют с увеличенным интервалом из-за обледенения контактной сети

Фото: m24.ru/Александр Сивцов
"Ласточки" на МЦК следуют с увеличенным интервалом из-за обледенения контактной сети, сообщает канал МЦК в Telegram.
Сейчас интервал движения поездов составляет пятнадцать минут, вместо шести. На линию пустили дополнительные составы.
Кроме того, с ночи по МЦК курсируют локомотивы со специальной установкой механической очистки гололеда.
Поезда перевели на тепловую тягу. Последствий ледяного дождя на путях ликвидируют специальной техникой, а бригады энергетиков прогревают контактные провода. Вечером в пятницу, 11 ноября, также ожидаются задержки движения поездов на МЖД.