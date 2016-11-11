Форма поиска по сайту

11 ноября 2016, 18:45

Транспорт

Поезда на МЦК следуют с увеличенным интервалом из-за обледенения контактной сети

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

"Ласточки" на МЦК следуют с увеличенным интервалом из-за обледенения контактной сети, сообщает канал МЦК в Telegram.

Сейчас интервал движения поездов составляет пятнадцать минут, вместо шести. На линию пустили дополнительные составы.

Кроме того, с ночи по МЦК курсируют локомотивы со специальной установкой механической очистки гололеда.

Из-за обледенения контактной сети 11 ноября было нарушено движение электричек и поездов дальнего следования на Курском, Рижском, Савеловском, Киевском и Белорусском направлениях Московской железной дороги. Также опаздывали "Ласточки" на линии Москва – Тверь.

Поезда перевели на тепловую тягу. Последствий ледяного дождя на путях ликвидируют специальной техникой, а бригады энергетиков прогревают контактные провода. Вечером в пятницу, 11 ноября, также ожидаются задержки движения поездов на МЖД.

