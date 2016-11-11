Поезда на МЦК следуют с увеличенным интервалом из-за обледенения контактной сети

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

"Ласточки" на МЦК следуют с увеличенным интервалом из-за обледенения контактной сети, сообщает канал МЦК в Telegram.

Сейчас интервал движения поездов составляет пятнадцать минут, вместо шести. На линию пустили дополнительные составы.

Кроме того, с ночи по МЦК курсируют локомотивы со специальной установкой механической очистки гололеда.