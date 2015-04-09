При столкновении поезда Волгоград – Москва с тепловозом пострадали 26 человек

В Липецкой области пассажирский поезд столкнулся с локомотивом

В результате столкновения поезда Волгоград – Москва с тепловозом в Липецкой области пострадали 26 человек, одного из них госпитализировали, сообщили в пресс-службе РЖД.

Авария произошла в 4.47 на станции "Грязи-Воронежские" Юго-Восточной железной дороги. Во время плановой смены локомотива поезда Волгоград - Москва состав столкнулся с ранее отцепленным тепловозом.

В результате за медицинской помощью обратились 26 пассажиров. Одного из пострадавших доставили в больницу. Поезд отправился по назначению с задержкой на 2 часа 6 минут.

Для выяснения обстоятельств происшествия выехала комиссия РЖД во главе с начальником ЮВЖД Анатолием Володько. В пресс-службе отметили, что на график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло.