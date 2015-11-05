По Малому кольцу МЖД пустят товарные поезда

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

По Малому кольцу Московской железной дороги (МКЖД) планируют пустить грузовые поезда, для этого построят дополнительные пути, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"В городе есть предприятия, которым необходима доставка габаритных грузов и больших объемов сырья. Именно поэтому было принято решение о строительстве дополнительных путей.

В зоне крупных промышленных территорий будут уложены новые железнодорожные линии", – пояснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Какие поезда будут ходить по МКЖД

По его словам, строительство новых путей уже ведется, их протяженность составит около 30 километров. Планируется, что грузы будут перевозить в ночное время.

Проект реконструкции Малого кольца Московской железной дороги предполагает строительство 31 станции и транспортно-пересадочного узла, включая 22 ТПУ, обеспечивающих пересадку с радиальных линий метро, а также с действующих линий железной дороги. Длина окружной железной дороги составит 54 километра.

Реконструкцию МКЖД планируют завершить до конца 2015 года, а в сентябре 2016 по нему запустят пассажирское движение. После его запуска на Малом кольце железной дороги появится около 30 новых маршрутов общественного транспорта.

"Движение поездов на Малом кольце будет осуществляться с интервалом пять-шесть минут в часы пик. В сутки на маршрутах будет находиться до 100 пар поездов. Уже к 2025 году около 300 миллионов пассажиров будут пользоваться МКЖД", – добавил Марат Хуснуллин.