Поезд Владивосток-Москва задержан из-за схода вагонов в ЕАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажирский поезд сообщением Владивосток-Москва задержан из-за схода семнадцати вагонов грузового поезда в Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба РЖД.

"В связи с происшествием задержаны два пассажирских поезда дальнего сообщения: № 134 Пенза — Владивосток и №99 Владивосток — Москва, а также два пригородных поезда: №6264 и №6861. Возможна задержка поезда №663 Чегдомын — Хабаровск. Для перевозки пассажиров через закрытый участок будут задействованы автобусы", - говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу днем в Облученском районе ЕАО с рельсов сошли семнадцать вагонов грудзового поезда. Пострадавших в результате происшествия нет.