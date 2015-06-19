"Повесть о Сонечке": строки Цветаевой о голодной Москве прочитают онлайн

Фото: ТАСС

21 июня в музее "Огни Москвы", недалеко от дома, в котором поэтесса Марина Цветаева с друзьями провела последний мирный вечер 1941-го года, состоится литературное чтение "Повести о Сонечке".

Действие произведения "Повесть о Сонечке" происходит в послереволюционной Москве. На фоне голода и разрухи решаются судьбы актрисы Софии Голлидэй, артиста Завадского и поэта Антокольского. Произведение прочитает Анна Перелешина. Режиссер постановки – заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Гусилетова.

Мероприятие проходит в рамках совместного проекта музея "Огни Москвы", Активного театра и дома-музея Марины Цветаевой "Цветаева в слух".

Смотрите прямую трансляцию литературного спектакля на портале Москва онлайн в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.