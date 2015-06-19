Форма поиска по сайту

19 июня 2015, 17:04

Культура

"Повесть о Сонечке": строки Цветаевой о голодной Москве прочитают онлайн

Фото: ТАСС

21 июня в музее "Огни Москвы", недалеко от дома, в котором поэтесса Марина Цветаева с друзьями провела последний мирный вечер 1941-го года, состоится литературное чтение "Повести о Сонечке".

Действие произведения "Повесть о Сонечке" происходит в послереволюционной Москве. На фоне голода и разрухи решаются судьбы актрисы Софии Голлидэй, артиста Завадского и поэта Антокольского. Произведение прочитает Анна Перелешина. Режиссер постановки – заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Гусилетова.

Мероприятие проходит в рамках совместного проекта музея "Огни Москвы", Активного театра и дома-музея Марины Цветаевой "Цветаева в слух".

Смотрите прямую трансляцию литературного спектакля на портале Москва онлайн в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 21 июня в 20.00
  • Что: литературные чтения
  • Кто: Ольга Гусилетова, Анна Перелешина
  • Кому смотреть: молодым поэтам и поклонникам творчества Марины Цветаевой

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн , Год литературы на m24.ru
