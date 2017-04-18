"Москва онлайн" покажет лирический спектакль Алисы Гребенщиковой

22 апреля на Триумфальной площади состоится музыкально-поэтический спектакль Алисы Гребенщиковой "Капель". Под аккомпанемент живой музыки актриса театра и кино прочитает лирические произведения 60-х. Продолжат вечер артисты Московского художественного театра. Они прочитают любимые прозаические и лирические строки великих авторов эпохи оттепели. Мероприятие пройдет в рамках ежегодной акции "Библионочь", которая по традиции проводится в апреле во всех городах России. Книголюбы могут бесплатно посещать различные концерты, лекции и встречи.

Трансляцию концерта смотрите на сайте "Москва онлайн" 22 апреля в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.