17 июля 2015, 15:45

Культура

LIVE: стихи Маяковского и Бродского в спектакле "Встреча гениев"

Фото: ТАСС

В воскресенье, 19 июля, Владимиру Маяковскому исполнилось бы 122 года. По этому случаю в киноклубе "Фитиль" устроят большой праздник. Здесь будут дворовые игры 1920-х, показ картины "Барышння и хулиган" с поэтом в главной роли, читающий стихи робот и презентация нового фильма о Маяковском.

В этот день в "Фитиле" также устроят stand-up шоу "Внеклассные чтения, или Литература для ленивых". Актеры проекта "Театр ПАРТ" Даниил Романов, Юрий Соколов, Юлия Латышева и Вадим Матюнин покажут концерт-спектакль "Встреча гениев", в котором переплетутся стихотворения Владимира Маяковского и Иосифа Бродского.

Смотрите прямую трансляцию спектакля на портале Москва онлайн в 18.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 19 июля в 18.30
  • Что: литературный спектакль в честь дня рождения Владимира Маяковского
  • Кто: Даниил Романов, Юрий Соколов, Юлия Латышева и Вадим Матюнин
  • Кому смотреть: поклонникам творчества поэта-футуриста

В ожидании начала спектакля смотрите:


