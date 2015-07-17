LIVE: стихи Маяковского и Бродского в спектакле "Встреча гениев"

Фото: ТАСС

В воскресенье, 19 июля, Владимиру Маяковскому исполнилось бы 122 года. По этому случаю в киноклубе "Фитиль" устроят большой праздник. Здесь будут дворовые игры 1920-х, показ картины "Барышння и хулиган" с поэтом в главной роли, читающий стихи робот и презентация нового фильма о Маяковском.

В этот день в "Фитиле" также устроят stand-up шоу "Внеклассные чтения, или Литература для ленивых". Актеры проекта "Театр ПАРТ" Даниил Романов, Юрий Соколов, Юлия Латышева и Вадим Матюнин покажут концерт-спектакль "Встреча гениев", в котором переплетутся стихотворения Владимира Маяковского и Иосифа Бродского.

Смотрите прямую трансляцию спектакля на портале Москва онлайн в 18.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.