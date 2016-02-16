Форма поиска по сайту

16 февраля 2016, 14:31

Культура

LIVE: как осмысленно переводить поэзию абсурда

[HTML][/HTML]17 февраля в литературном салоне Андрея Коровина в Булгаковском доме состоится встреча с поэтом, прозаиком и переводчиком Евгением Клюевым.

Тема беседы – "Переводы несуществующей лирики".

Стихи и проза Евгения Клюева входят в школьную программу. В числе наиболее известных произведений переиздававшийся семь раз роман абсурда "Между двух стульев". Тексты Евгения Клюева очень разные по форме и содержанию, но объединяет их легкость и простота повествования.

За свою творческую деятельность писатель создал около десятка пьес. По его произведению "Сказки на всякий случай" поставлен одноименный спектакль на сцене РАМТ, а чтецкая программа "Ужасно скрипучая дверь и другие люди" входит в репертуар Московской филармонии.

На лекции в Булгаковском доме Евгений Клюев расскажет о своей работе переводчика и о том, как тяжело и увлекательно переводить иностранную поэзию, умышленно лишенную смысла.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 17 февраля в 19:30
  • Что: лекция о трудностях перевода
  • Кто: Александр Соколов
  • Кому смотреть: любознательным



