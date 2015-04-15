Кардиохирург расскажет, мог ли Александр Пушкин выжить в современной больнице

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

16 апреля в Центральной научной библиотеке имени Некрасова состоится лекция на тему: "Пушкин. Был ли шанс на спасение?". Читает врач-кардиохирург, кандидат медицинских наук, научный редактор журнала "Здоровье" Алексей Федоров.

Дуэль великого русского поэта Александра Пушкина с Жоржем Дантесом состоялась 27 января 1837 года у Черной речки. Противник лирика выпустил пулю, получив которую Пушкин скончался через двое суток. Основываясь на свидетельствах очевидцев, записях лечащих врачей и собственном медицинском опыте, лектор порассуждает о том, была ли верной тактика лекарей по тем временам и можно ли было бы выходить "наше все" в современной клинике.

Смотрите прямую трансляцию лекции на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.