15 апреля 2015, 16:42

Культура

Кардиохирург расскажет, мог ли Александр Пушкин выжить в современной больнице

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

16 апреля в Центральной научной библиотеке имени Некрасова состоится лекция на тему: "Пушкин. Был ли шанс на спасение?". Читает врач-кардиохирург, кандидат медицинских наук, научный редактор журнала "Здоровье" Алексей Федоров.

Дуэль великого русского поэта Александра Пушкина с Жоржем Дантесом состоялась 27 января 1837 года у Черной речки. Противник лирика выпустил пулю, получив которую Пушкин скончался через двое суток. Основываясь на свидетельствах очевидцев, записях лечащих врачей и собственном медицинском опыте, лектор порассуждает о том, была ли верной тактика лекарей по тем временам и можно ли было бы выходить "наше все" в современной клинике.

Смотрите прямую трансляцию лекции на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 16 апреля в 19.00
  • Что: беседа о смерти Пушкина и его шансах на спасение
  • Кто: Алексей Федоров
  • Кому смотреть: оптимистам, которые верят в чудеса современной медицины

