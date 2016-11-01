Солист Rammstein представит свой поэтический сборник в Москве

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн представит свой поэтический сборник в столице 18 ноября, сообщает РИА Новости. Он встретится с поклонниками и подпишет двуязычный том стихотворений.

Мероприятие пройдет в книжном магазине "Читай-город" в ТРЦ "Колумбус".