Солист Rammstein представит свой поэтический сборник в Москве

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн представит свой поэтический сборник в столице 18 ноября, сообщает РИА Новости. Он встретится с поклонниками и подпишет двуязычный том стихотворений.
Мероприятие пройдет в книжном магазине "Читай-город" в ТРЦ "Колумбус".
Талант к стихосложению музыканту, вероятно, передался по наследству: его отец – поэт и детский писатель Вернер Линдеманн. Также Линдеманн пишет стихи для песен Rammstein.
Российское издание появится в продаже со спецмаркировкой "18+".