01 ноября 2016, 18:21

Культура

Солист Rammstein представит свой поэтический сборник в Москве

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн представит свой поэтический сборник в столице 18 ноября, сообщает РИА Новости. Он встретится с поклонниками и подпишет двуязычный том стихотворений.

Мероприятие пройдет в книжном магазине "Читай-город" в ТРЦ "Колумбус".

Как сообщало m24.ru, поэтический сборника Линдеманна будет носить название "В тихой ночи. Лирика". Певец уже выпускал один том стихотворений в Германии. Первая книга называлась "Нож".

Талант к стихосложению музыканту, вероятно, передался по наследству: его отец – поэт и детский писатель Вернер Линдеманн. Также Линдеманн пишет стихи для песен Rammstein.

Российское издание появится в продаже со спецмаркировкой "18+".

