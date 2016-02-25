Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля 2016, 13:22

Город

146 видеокамер установят в подземных переходах столицы в 2016 году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В столичных подземных переходах до конца года установят более 146 камер видеонаблюдения, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Камеры разместят на 16 объектах ГБУ "Гормост". В частности, аппаратура появится в переходах у гостиницы "Салют" на Ленинском проспекте, у станции метро "Нагатинская" под Варшавским шоссе, у домов №№30 и 87 на Ленинском проспекте, а также в шести подземных переходах на Третьем транспортном кольце.

Картинки с камер будут поступать в главный диспетчерский центр "Гормоста" и на два пункта на Новоарбатском мосту и рядом с Кутузовским тоннелем.

Предполагается, что камеры помогут правоохранительным органам в расследовании преступлений, позволят контролировать техническое состояние переходов, а также выявлять случаи несанкционированной торговли и попрошайничества.

На сегодняшний день 20 процентов переходов "Гормоста" оснащено видеокамерами. Они установлены на Садовом кольце, Можайском и Рублевском шоссе, Кутузовском проспекте.

Ранее заммэра, глава департамента транспорта Максим Ликсутов сообщал, что к июлю в столице модернизируют 58 наземных пешеходных переходов по 35 адресам.

По его словам, их оснастят консолями с дополнительной подсветкой, новыми дорожными знаками и разметкой, тактильной плиткой, светофорами с табло отсчета времени и звуковым оповещением.

подземные переходы видеокамеры Гормост городское хозяйство

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика