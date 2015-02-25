В "Аптекарском огороде" зацвели подснежники

Фото предоставлено пресс-службой "Аптекарского огорода"

В "Аптекарском огороде" зацвели первые подснежники. 24 февраля эти весенние цветы сфотографировал садовник, сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ.

На территории "Аптекарского огорода" растут четыре вида подснежников: подснежник Воронова, складчатый (из Крыма), подснежник Элвеса и снежный.

Примечательно, что в прошлом году первый подснежник в саду расцвел 13 января из-за аномально высокой температуры воздуха.

Ранее сообщалось, что цветы в "Аптекарском огороде" в этом году зацветут на два месяца раньше обычного. Уже в первый день весны откроется выставка весенних цветов – тюльпанов, нарциссов и крокусов.

Садовники заставят цветы зацвести точно к назначенной дате при помощи манипуляций с условиями роста – температурой, влажностью и освещенностью.

Таким образом, цветочные почки распускаются на несколько недель или месяцев раньше, чем это происходит в природе.