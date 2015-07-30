Тату без табу: обозреватель m24.ru Артем Липатов о татуировках и подростках

... моя, верней – твоя татуировка Много лучше и красивше, чем его. Владимир Высоцкий

Обозреватель m24.ru Артем Липатов о том, почему татуировки не разрушают отношения детей и родителей, а порой, наоборот, помогают наводить мосты.

15-летний Данила уехал в гости к другу. С ночевкой.

Первые подозрения возникли, когда он позвонил домой сообщить, что доехал. Мы с женой переглянулись: все предыдущие разы приходилось названивать на мобильный и выслушивать недовольный голос: "Нет, пап, я еще в метро, нет, мам, я в автобусе, да, позвоню, как доеду".

И не звонил.

И не реагировал на звонки, и лишь спустя полчаса-час выяснялось, что телефон в кармане случайно переключился на вибрацию, а потом они пошли гулять, а телефон оставили дома, в общем, чего вы трезвоните, все у меня нормально.

Но он позвонил.

Ладно, подумал я, может быть, наши совместные просьбы и мольбы, упреки и крики все же возымели действие? Понятно, что гипотеза из области фантастики, даже скорее фэнтези, но исключать ее не хотелось.

Наутро в субботу нас разбудил звонок Данилы. Бодрый голос докладывал о том, что все у них с Мишей в порядке, что они позавтракали и идут в парк.

– Данила, времени десять, суббота, мы спим еще! – прокричал я в трубку.

– А вот и зря, – ответил мне сын. – Такое утро!

В прошлую субботу я разбудил его только к двум дня.

Кое-как я дотянул до одиннадцати, после чего сварил кофе себе и жене, прождал ее полчаса, а затем отправился гулять с таксой Багзи и всю дорогу думал, что же все-таки приключилось с нашим мальчиком?

Следующий звонок раздался в два: Данила подробно расписал репертуар кинотеатра и сообщил, что билеты уже куплены. Краткое содержание фильма, на который они с Мишей решили пойти, я слушать уже не стал.

В девять он позвонил пожелать нам спокойной ночи. Замечу: наш сын прекрасно знает, что его родители редко ложатся спать раньше двух ночи.

В воскресенье наступила пауза.

– Он снова наш мальчик, – успокоенно вздохнула жена. Старший брат Игорь скептически хмыкнул:

– Что-то здесь не то. Не сходится!

…Он приехал в два часа дня. Уже от двери раздался голос нашего младшего, Глеба:

– Мама, папа, Даня сделал тату!

Данила вошел на кухню с гордо поднятой головой. Губы стиснуты, в глазах – ужас и одновременно решение стоять до конца.

–- Ну, показывай, – сказала жена.

Сын повернулся к нам левым плечом. Из-под рукава футболки виднелась чуть припухшая, совсем еще свежая татуировка – довольно аккуратный ("Слава Богу, не самодельщики!" – пронеслось у меня в голове), но какой-то чересчур крупный символ его любимой группы. Вздернув рукав, Данила открыл плечо: выглядело все не так страшно, как казалось те несколько секунд, пока он шел от входной двери на кухню.

– Ты знаешь, мне кажется, получилось крупновато, – не меняясь в лице, сказала жена. – Она больше, чем твой бицепс! Но теперь что уж сделаешь… Твой… мастер, он хоть иглу продезинфицировал?

– Да он профессионал, – выдавил из себя сын. – Просто сейчас дома работает.

– Ну и слава Богу. Обедать будешь?

...Младшие братья прыгали вокруг с криками "Покажи, покажи!", старшие – хмыкнули и пожали плечами. Наибольший скепсис был выражен по поводу выбора рисунка и его размера, а не самого факта его нанесения на тело. Разгорелась даже небольшая дискуссия по этому поводу, в ходе которой наш неугомонный подросток ретировался в свою комнату. Заглянув к нему через полчаса, я обнаружил его крепко спящим.

То, что Данилу никто не ругал, явно поразило его больше всего. Он готовился к битве, собирался насмерть стоять за свое гипотетическое право, два дня, как ему казалось, усыплял бдительность, после чего совершил свой каминг-аут – а оказалось, что биться с ним никто не собирался. Это, с одной стороны, разрядило напряжение, а с другой – совершенно выбило почву у него из-под ног, вот и уснул, бедняга.

Я соврал бы, если б сказал, что наши отношения коренным образом изменились – нет, Данила быстро пришел в себя и снова начал громко включать Blink-182 и репетировать песни Нойза МС, огрызаться и хамить. Припухлость на татуировке исчезла, и ее уже никто не замечает, в том числе и обладатель. Но того льда, который часто возникает в отношениях между родителями и подростками и который начал было нарастать между нами – его больше нет. Потому что Данила раз и навсегда понял: мы на одной стороне.

А для нас это и так было ясно.