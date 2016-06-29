СК проводит проверку по факту смерти подростка в канале имени Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели подростка на севере Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 28 июня трое подростков купались в канале имени Москвы, который находится вблизи от Ленинградского шоссе. За помощью к спасателям обратились две девочки, которые сообщили, что их приятель не может выплыть. Несмотря на незамедлительную реакцию спасателей, вытащивших мальчика из воды, подросток скончался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки и судебно-медицинского исследования примут решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что доследственная проверка проводится по факту гибели подростка в одном из водоемов Ногинского района Подмосковья.

Тело 13-летнего мальчика было найдено на дне пруда в деревне Тимохово. Согласно версии следствия, ребенок утонул еще 20 июня, однако, найти его удалось только на следующий день. По предварительной информации, телесных увечий у подростка не обнаружено.