Школьники примут участие в гонках на собачьих упряжках

Фото: ТАСС / Александр Яковлев

В среду, 28 января, в парке "Сокольники" стартует реабилитационно-образовательная программа "По пути с хаски". Она продлится до 7 февраля, сообщает столичный департамент образования.

Мероприятия организуют для учащихся коррекционных образовательных учреждений, воспитанников детских домов и психоневрологических интернатов Москвы. Всего в программе примут участие около 450 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Ребята покатаются на собачьих упряжках, познакомятся с историей покорения Северного полюса и научатся ориентироваться на местности.

"Новая программа проходит при поддержке департамента социальной защиты населения, департамента образования и департамента культуры города Москвы", - отметили в столичном департаменте образования.

Первая программа "По пути с хаски" прошла в декабре 2013 года. Тогда в мероприятиях приняли участие 270 детей и подростков.