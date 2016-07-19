Поезд насмерть сбил двух подростков в Подмосковье

Фото: ТАСС

На 66-м километре Павелецкого направления грузовой поезд насмерть сбил двух подростков, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управление МВД на транспорте по ЦФО.

Инцидент произошел около полуночи на переезде между станциями Михнево и Барыбино. Грузовой поезд насмерть сбил двух подростков, которые шли по путям.

Приблизительно девочкам было 14–15 лет. Не исключено, что девушки были в наушниках и не услышали сигнала машиниста.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники транспортной полиции устанавливают личности погибших.