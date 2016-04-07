СК расследует гибель подростка от использования фена в ванной

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Следственный комитет по Московской области выясняет обстоятельства гибели 14-летнего подростка в ванной при использовании электрического фена, сообщает пресс-служба СК по Подмосковью.
Инцидент произошел в Люберцах. По версии следствия, мальчик погиб из-за неосторожного обращения с прибором во время водных процедур. Школьника ударило током, в следствии чего он моментально скончался на месте происшествия.
В настоящий момент проводится проверка, по итогам которой примут решение о том, стоит ли возбуждать уголовное дело.