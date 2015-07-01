В Подмосковье подросток выстрелил в друга из пневматического ружья

Фото: ТАСС

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту ранения школьника из пневматического ружья в Истринском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По предварительной версии, двое мальчиков играли на дачном участке. В какой-то момент, один из них отправился в хозяйственную постройку и достал оттуда пневматическое ружье, принадлежащее его отцу.

В результате неосторожного обращения с ружьем, из него произошел выстрел. Ранение головы получил 12-летний мальчик, который находился в гостях.

Раненый подросток на машине скорой помощи был доставлен в Истринскую РКБ. На месте ему была оказана медицинская помощь, врачи заключили, что жизни ребенка ничего не угрожает.

С места происшествия изъято пневматическое ружье, не требующее регистрации в ОМВД. Проведен осмотр места и опрошены очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.