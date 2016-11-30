Более 200 подъемников для маломобильных горожан установят в столице

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Более 200 подъемных платформ для маломобильных горожан установят в городе в 2017 году, сообщила замруководителя департамента труда и соцзащиты Татьяна Полякова, передает корреспондент m24.ru.

По ее словам, устройства появятся в рамках расширения адаптации городских учреждений для людей с ограниченными возможностями. По данным Поляковой, в 2016 году в квартирах нуждающихся установили 96 потолочных подъемников.

Полякова рассказала, что около 50 тысяч людей с различными видами инвалидности получили помощь в городских учреждениях. Еще шесть тысяч граждан съездили на реабилитацию за пределы столицы, в том числе, в Крым.

Горожане с ограниченными возможностями могут получить образование в восьми учреждениях департамента, там идет постоянная работа с детьми. Ведомство создало группы для малышей в возрасте от одного года до трех лет.

Работу в городе получили более тысячи инвалидов. Их средняя заработная плата составила около 29 тысяч рублей. Трудоустройство нуждающихся горожан продолжится в 2017 году, количество вакансий не уменьшится.

Татьяна Полякова напомнила, что в столице отметят Международный день инвалидов. В честь праздника 3 декабря пройдет фестиваль "Я такой же, как ты", а 7 числа для горожан проведут концерт.