"Позолота сходит за золото": как не купить поддельные часы в интернете

Фото: ИТАР-ТАСС

Каждый год в мире выпускается более миллиарда часов, их носит чуть больше половины населения Земли – 52%.

При этом часовой рынок принято делить на дорогие, а подчас и эксклюзивные модели и массово производящиеся хронометры. Как и в любом производстве, в этом бизнесе не обходится без подделок, причем они растут в геометрической прогрессии - с увеличением информированности людей о "люксовых" брендах растет и число их продавцов.



Так, недавно на Сущевском валу был закрыт магазин, где продавались копии часов элитных фирм, правообладателям был нанесен ущерб порядка 22 миллионов рублей. Но это единичные случаи – большинство контрафакта продается в Сети.

О том, как мошенники продают подделки под видом настоящих хронометров и чем отличается реплика от копии, выясняло сетевое издание M24.ru.

Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией участников часового рынка Аналитический материал предоставлен ассоциацией в рамках выставки Moscow Watch Expo 2013, ежемесячно поисковая система "Яндекс" индексирует более 100 тысяч запросов по теме "копии часов". Разумеется, некоторая часть представляет собой результаты поиска просто любопытствующего пользователя, но большинство целенаправленно ищет подходящую модель, просматривая до 10 страниц онлайн-каталога.

При этом многие продавцы сразу заявлют о своих намерениях, указывая, что на сайте продаются копии и реплики часов. Тут важно отметить, что репликой может быть только копия какой-либо знаменитой или даже легендарной модели, повторяющая ее внешне и собранная фирмой-производителем из современных материалов.

Фото: ИТАР-ТАСС

При этом реплики, как правило, выпускаются ограниченным тиражом и особо ценятся среди коллекционеров.

Как правило, недобросовестные продавцы сбывают копии и подделки, порой только внешне напоминающие известные часы, а иногда и просто несущие знаменитый логотип.

Еще одним фактором, которым пользуются торговцы, является цена. Присущее покупателю мнение "дешево-значит подделка, а дорого-значит настоящее" делает неплохие прибыли интернет-магазинам с копиями хронометров. При этом попасться может не только ничего не понимающий в часах, но готовый на них потратить обыватель – цена некоторых моделей превышает планку в 25 и даже 100 тысяч рублей, и они находят своего покупателя.

Например, одна из моделей Vacheron Constantin, которая есть у предпринимателя Михаила Фридмана, стоит более 120 тысяч евро. На некоторых сайтах ее можно найти за 67 тысяч рублей, а где-то - и за 110 тысяч.

Стоит сказать, что за такую сумму можно найти настоящие часы более массовой марки, которые вряд ли будут хуже подделки, а то и лучше.

Для более осторожных покупателей расставляется еще одна ловушка – "бельгийская лицензионная копия". Психология людей тут понятна – в стране с хорошим уровнем жизни просто не будут делать подделки, а берут у владельцев бренда лицензию на производство. Никаких "бельгийских", "швейцарских" и прочих " лицензионных копий" попросту не существует, фирмы высшей ценовой категории свое производство не доверят другому.

Наконец, "классика жанра" – "зачем мне переплачивать за бренд, все часы делаются в азиатских странах, а известные компании просто берут лишние тысячи (а то и десятки, и сотни тысяч) за свое лого".

Несмотря на вполне очевидное качество сборки дешевых часов под видом оригинала, отсутствие нужных материалов и низкий профессионализм рабочих, собирающих такие хронометры, есть и еще один фактор – попав в компанию к обладателям настоящими Bvlgari, Ferrari или Omega, с поддельными часами одной из этих марок на руке можно оставить неблагоприятное впечатление, а то и лишиться, скажем, хорошего контракта.

Фото: ИТАР-ТАСС

Если вам в руки все-таки попали часы известного бренда, но вы сомневаетесь в их "настоящести", можно отдать их на экспертизу, какую могут провести сервисные центры ряда марок. Но, как отмечают эксперты, в последнее время участились случаи поддельных справок о подлинности аксессуара.

Предприятия-участники часового рынка сетуют на законодательство, недостаточно строго наказывающее продавцов контрафакта: те отделываются штрафом в 30-50 тысяч рублей при миллионном ущербе правообладателям.

