Том Хэнкс купил кофемашину корреспондентам Белого Дома

Фото: ТАСС/Zuma/Arga Images/Armando Gallo

Голливудский актер Том Хэнкс подарил кофемашину пулу журналистов Белого Дома. Сообщение об этом появилось в Twitter журналиста Питера Александера.

Подарок, оставленный актером, сопровождала записка. Том Хэнкс написал в ней: "Журналистам Белого Дома. Продолжайте благородную борьбу за правду, справедливость и американский путь. Особенно – за правду".



BREAKING: White House press corps receives brand-new espresso machine from @tomhanks. Come for the coffee... stay for his note. 👇 pic.twitter.com/cirbLKHEt0 — Peter Alexander (@PeterAlexander) 2 марта 2017 г.

[/html]Дарить эспрессо-машины корреспондентам Белого Дома – добрая традиция Тома Хэнкса. Как вспоминает The Guardian, первый такой подарок он сделал в 2004 году, во времена президентства Джорджа Буша-младшего.

Как недавно стало известно, актер и сам присоединился к пишущей братии – Хэнкс написал сборник рассказов и готовит его к изданию в октябре 2017 года. Сборник из 17 рассказов будет называться "Истории о незаурядных пишущих машинках". Хэнкс заявил, что писал их в течение двух лет в свободное от съемок время "в отелях, в самолетах и дома".

Книга выйдет в американском издательстве Alfred A. Knopf уже в октябре. Главный редактор этого издательства Сонни Мехта сказал, что искренне "впечатлен литературным дебютом Хэнкса".