27 января 2017, 11:39

Происшествия

Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье

Госдума приняла в третьем чтении закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц, сообщает Агентство "Москва".

Единичные случаи побоев в отношении близких людей будут отнесены к административным правонарушениям. К уголовной ответственности будут привлекаться лишь те граждане, которые совершили правонарушение повторно.

Сейчас за избиение родственников предусмотрено наказание в виде обязательных работ (до 360 часов), исправительных работ (до года), ограничения или лишения свободы (до 2 лет), принудительных работ (до 2 лет) либо ареста до 6 месяцев.

Законопроект был внесен в нижнюю палату в ноябре прошлого года и одобрен Госдумой в первом чтении 11 января. Он предполагает внесение поправок в статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за побои, которые причинили физическую боль, но не вызвали кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности.

Проект был разработан после того, как Госдума приняла закон о частичной декриминализации ряда статей Уголовного кодекса. В частности, сюда попали однократно совершенные побои без причинения вреда здоровью, но это не коснулось побоев в отношении близких родственников и лиц, ведущих с виновным общее хозяйство. Также была введена уголовная ответственность для граждан, ранее подвергавшихся административному наказанию за декриминализованные деяния.
