Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье

Госдума приняла в третьем чтении закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц, сообщает Агентство "Москва".

Единичные случаи побоев в отношении близких людей будут отнесены к административным правонарушениям. К уголовной ответственности будут привлекаться лишь те граждане, которые совершили правонарушение повторно.

Сейчас за избиение родственников предусмотрено наказание в виде обязательных работ (до 360 часов), исправительных работ (до года), ограничения или лишения свободы (до 2 лет), принудительных работ (до 2 лет) либо ареста до 6 месяцев.

Законопроект был внесен в нижнюю палату в ноябре прошлого года и одобрен Госдумой в первом чтении 11 января. Он предполагает внесение поправок в статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за побои, которые причинили физическую боль, но не вызвали кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности.