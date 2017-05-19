К летнему сезону в столице готовы 11 зон отдыха на воде без купания

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Роспотребнадзор начал проверять столичные зоны отдыха у воды на готовность к летнему сезону, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Специалисты берут пробы воды и песка на пляжах, детских и спортивных площадках, после чего их проверяют на соответствие требованиям санитарного законодательства.
На данный момент Роспотребнадзор принял в эксплуатацию 11 зон отдыха без купания:
- Шибаевский пруд, Кузьминские пруды (ЮВАО);
- зона отдыха "Терлецкая дубрава", Лебедянский пруд, пруды парка "Радуга", Круглый пруд, Черкизовский пруд (ВАО);
- зона отдыха "Химки-2" в парке "Северное Тушино" (СЗАО);
- Борисовские пруды (ЮАО);
- Мазиловский пруд (ЗАО).
Ввести в эксплуатацию столичные пляжи и зоны отдыха планируется до 25 мая, а к 1 июня они будут готовы принять отдыхающих.
Всего в этом году организуют 47 зон отдыха без купания и 66 мест массового отдыха на водных объектах.