К летнему сезону в столице готовы 11 зон отдыха на воде без купания

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Роспотребнадзор начал проверять столичные зоны отдыха у воды на готовность к летнему сезону, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты берут пробы воды и песка на пляжах, детских и спортивных площадках, после чего их проверяют на соответствие требованиям санитарного законодательства.

На данный момент Роспотребнадзор принял в эксплуатацию 11 зон отдыха без купания:

Шибаевский пруд, Кузьминские пруды (ЮВАО);

зона отдыха "Терлецкая дубрава", Лебедянский пруд, пруды парка "Радуга", Круглый пруд, Черкизовский пруд (ВАО);

зона отдыха "Химки-2" в парке "Северное Тушино" (СЗАО);

Борисовские пруды (ЮАО);

Мазиловский пруд (ЗАО).

Ввести в эксплуатацию столичные пляжи и зоны отдыха планируется до 25 мая, а к 1 июня они будут готовы принять отдыхающих.

Всего в этом году организуют 47 зон отдыха без купания и 66 мест массового отдыха на водных объектах.