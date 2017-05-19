Форма поиска по сайту

19 мая 2017, 10:30

Туризм

К летнему сезону в столице готовы 11 зон отдыха на воде без купания

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Роспотребнадзор начал проверять столичные зоны отдыха у воды на готовность к летнему сезону, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты берут пробы воды и песка на пляжах, детских и спортивных площадках, после чего их проверяют на соответствие требованиям санитарного законодательства.

На данный момент Роспотребнадзор принял в эксплуатацию 11 зон отдыха без купания:

  • Шибаевский пруд, Кузьминские пруды (ЮВАО);
  • зона отдыха "Терлецкая дубрава", Лебедянский пруд, пруды парка "Радуга", Круглый пруд, Черкизовский пруд (ВАО);
  • зона отдыха "Химки-2" в парке "Северное Тушино" (СЗАО);
  • Борисовские пруды (ЮАО);
  • Мазиловский пруд (ЗАО).

Ввести в эксплуатацию столичные пляжи и зоны отдыха планируется до 25 мая, а к 1 июня они будут готовы принять отдыхающих.

Всего в этом году организуют 47 зон отдыха без купания и 66 мест массового отдыха на водных объектах.

пляжи Роспотребнадзор зоны отдыха проверки свежий воздух

