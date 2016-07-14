На севере Москвы запретили купаться в двух водоемах

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Роспотребнадзор запретил купание в двух зонах отдыха на севере Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Купаться временно запрещено в зонах отдыха пляжный комплекс "Бич Клаб" и пляж "Левобережный" в Северном округе Москвы из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов.

В настоящее время москвичам разрешено купаться в зонах отдыха "Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Черное озеро", "Тропарево", "Озеро Белое", "Мещерское", "Серебряный Бор-2" и "Серебряный Бор-3".

Ранее в Москве выявили почти 50 несанкционированных пляжей. Как рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков, по нормативам количество одновременно отдыхающих на пляже не должно превышать 35 тысяч человек. Между тем в жаркую погоду число отдыхающих иногда достигает 100 тысяч.