Волонтеры "Безопасной столицы" начнут проверять столичные пляжи

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Со следующей недели столичные пляжи начнут проверять волонтеры общественной организации "Безопасная столица", сообщила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

По ее словам, организация будет выходить в рейды по местам, где разрешено купаться. Таким образом, будут проверены все пляжи. Волонтеры будут следить за незаконной торговлей, распитием алкогольных напитков и купанием отдыхающих в нетрезвом виде, передает Агентство "Москва".

Напомним, 1 июня в столице официально открылся купальный сезон. Зоны отдыха у воды работают ежедневно с 09.00 до 21.00 до 1 сентября. На всех официальных пляжах обеспечат безопасность и чистоту, там будут дежурить медики, спасатели, полицейские и представители народных дружин.

Список зон отдыха у воды в этом году пополнился 31 новым пляжем. Раньше эти пляжи функционировали неофициально и не были обустроены. Сергей Собянин дал поручение сделать эти территории "цивилизованными". О том, где этим летом можно будет с комфортом переждать жару, читайте здесь.

Купание разрешено в следующих зонах отдыха.