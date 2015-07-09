Форма поиска по сайту

09 июля 2015, 16:43

Туризм

Волонтеры "Безопасной столицы" начнут проверять столичные пляжи

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Со следующей недели столичные пляжи начнут проверять волонтеры общественной организации "Безопасная столица", сообщила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

По ее словам, организация будет выходить в рейды по местам, где разрешено купаться. Таким образом, будут проверены все пляжи. Волонтеры будут следить за незаконной торговлей, распитием алкогольных напитков и купанием отдыхающих в нетрезвом виде, передает Агентство "Москва".

"Большая Москва": Безопасность на природе

Напомним, 1 июня в столице официально открылся купальный сезон. Зоны отдыха у воды работают ежедневно с 09.00 до 21.00 до 1 сентября. На всех официальных пляжах обеспечат безопасность и чистоту, там будут дежурить медики, спасатели, полицейские и представители народных дружин.

Список зон отдыха у воды в этом году пополнился 31 новым пляжем. Раньше эти пляжи функционировали неофициально и не были обустроены. Сергей Собянин дал поручение сделать эти территории "цивилизованными". О том, где этим летом можно будет с комфортом переждать жару, читайте здесь.

Купание разрешено в следующих зонах отдыха.

  • "Озеро Белое" (Большая Косинская улица, дом 45) в ВАО;
  • "Тропарево" (улица Академика Виноградова, дом 12) в ЮЗАО;
  • "Серебряный бор-2" (улица Таманская, владение 111) в СЗАО;
  • "Серебряный бор-3" (4-я линия Серебряного Бора) в СЗАО;
  • "Большой городской пруд" (Парк Победы, проезд 4922) в ЗелАО;
  • "Черное озеро" (Озерная аллея, 6 микрорайон) в ЗелАО;
  • "Школьное озеро" (10 микрорайон) в ЗелАО;
  • "Пляжный комплекс "Бич Клаб" (Ленинградское шоссе, дом 39) в САО;
  • зона отдыха "Мещерское" (улица Воскресенская, дом 5-31) в ЗАО;
  • пляж "Левобережный" (Прибрежный проезд, владение 7) в САО.

