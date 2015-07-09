Волонтеры "Безопасной столицы" начнут проверять столичные пляжи

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Со следующей недели столичные пляжи начнут проверять волонтеры общественной организации "Безопасная столица", сообщила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.
По ее словам, организация будет выходить в рейды по местам, где разрешено купаться. Таким образом, будут проверены все пляжи. Волонтеры будут следить за незаконной торговлей, распитием алкогольных напитков и купанием отдыхающих в нетрезвом виде, передает Агентство "Москва".
Напомним, 1 июня в столице официально открылся купальный сезон. Зоны отдыха у воды работают ежедневно с 09.00 до 21.00 до 1 сентября. На всех официальных пляжах обеспечат безопасность и чистоту, там будут дежурить медики, спасатели, полицейские и представители народных дружин.
Список зон отдыха у воды в этом году пополнился 31 новым пляжем. Раньше эти пляжи функционировали неофициально и не были обустроены. Сергей Собянин дал поручение сделать эти территории "цивилизованными". О том, где этим летом можно будет с комфортом переждать жару, читайте здесь.
Купание разрешено в следующих зонах отдыха.
- "Озеро Белое" (Большая Косинская улица, дом 45) в ВАО;
- "Тропарево" (улица Академика Виноградова, дом 12) в ЮЗАО;
- "Серебряный бор-2" (улица Таманская, владение 111) в СЗАО;
- "Серебряный бор-3" (4-я линия Серебряного Бора) в СЗАО;
- "Большой городской пруд" (Парк Победы, проезд 4922) в ЗелАО;
- "Черное озеро" (Озерная аллея, 6 микрорайон) в ЗелАО;
- "Школьное озеро" (10 микрорайон) в ЗелАО;
- "Пляжный комплекс "Бич Клаб" (Ленинградское шоссе, дом 39) в САО;
- зона отдыха "Мещерское" (улица Воскресенская, дом 5-31) в ЗАО;
- пляж "Левобережный" (Прибрежный проезд, владение 7) в САО.