Двукратный призер Олимпиады отказался выступать за Россию

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Аркадий Вятчанин подал прошение о смене спортивного гражданства. Пловец намерен выступать за сборную Сербии, сообщает "Р-Спорт".

Ранее спортсмен хотел выступать за команду США. Кроме того, он предполагал, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро выйдет на старт под флагом Международного олимпийского комитета.

Решение о смене спортивного гражданства пловец принял после серии конфликтов с руководством и тренерским штабом сборной России.

Вятчанин выиграл две бронзы на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Он является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира и четырехкратным чемпионом Европы.

Спортсмен специализируется в плавании на спине на дистанциях 50, 100 и 200 метров.