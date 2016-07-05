Более 250 допинг-проб взяли у российских пловцов с начала года

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Международная федерация плавания взяла 260 допинг-проб у российских пловцов с начала года. Это самый высокий показатель среди всех стран, сообщается на сайте федерации.

На втором месте с незначительным отставанием оказались китайцы (237 проб), за ними США (139), Бразилия (122) и Франция (121).

Пробы на допинг брали у пловцов, прыгунов в воду, участников сборной по синхронному плаванию и водному поло.

Более 80 заявок российских легкоатлетов на участие в Олимпийских играх в Рио поступило в Международную легкоатлетическую ассоциацию (ИААФ).

Спортсмены надеются получить от федерации право соревноваться в индивидуальном порядке.

Все заявки проверят на соответствие требованиям ИААФ. Затем их передадут в бюро по пересмотру допинговых дел. Решение будет вынесено по каждому конкретному спортсмену отдельно.

В случае положительного решения спортсмен получит право выступать на любых соревнованиях под эгидой ИААФ, в том числе и на Олимпиаде в Бразилии.

Ранее Всероссийскую федерацию легкой атлетики отстранили от международных соревнований. Исключение сделают для спортсменов, которые докажут свою непричастность к допинговым скандалам.