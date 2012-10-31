Москвичей могут лишить субсидий на услуги ЖКХ

Фото: ИТАР-ТАСС

Перейти на стопроцентную оплату коммунальных услуг для собственников квартир предлагает Контрольно-счетная палата Москвы.

По словам председателя ведомства Виктора Двуреченских, на сегодня москвичи платят 62% от экономически обоснованного тарифа, оставшуюся часть выплачивают из городского бюджета.

Двуреченских считает, что собственники квартир должны платить всю сумму, при этом необходимо сохранить льготы для семей, у которых плата за коммуналку составляет не менее 10% совокупного дохода.

"Мы предлагаем перейти от субсидирования управляющих компаний к денежной компенсации семьям", - приводит слова председателя Контрольно-счетной палаты РИА Новости.

Он также отметил, что если снизить планку в 10%, доплаты будут получать 6,5 миллиона жителей Москвы.