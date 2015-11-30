90% жалоб на неправильное начисление платы за ЖКУ не подтверждаются

"Интервью": Олег Кичиков – о контроле работы ЖКХ

90 процентов жалоб москвичей на неправильное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги не подтверждаются. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал глава Мосжилинспекции Олег Кичиков.

"Если это касается именно начислений за жилищно-коммунальные услуги, то 90 процентов таких обращений не подтверждается", – отметил он.

По словам чиновника, с начала года поступило порядка 10 тысяч обращений, и только порядка 800 нашли подтверждение.

Кичиков отметил, что более 60 процентов всех обращений жителей столицы в Мосжилинспекцию поступает через электронную приемную.

"Сегодня электронная приемная является наиболее популярным каналом доставки информации и обращения жителей в Мосжилинспекцию любое обращение, заявление, жалоба, которая поступает в электронную приемную, регистрируется автоматически", – добавил он.

Напомним, в январе глава Мосжилинспекции сообщил, что москвичам вернули более 20 миллионов рублей за неправильное начисление услуг ЖКХ.

По его данным, за неполные полгода от москвичей поступило порядка пяти тысяч обращений по теме неправильного начисления платы. Кроме того, за недостоверное раскрытие информации о себе на портале "Открытые данные" столичные управляющие компании были оштрафованы на 140 миллионов рублей.

Добавим, что с 28 декабря 2015 года за тепло, свет или газ, если они поступали в квартиру с перебоями, можно будет получать компенсацию, которую выплачивает управляющая компания.

Предварительно, сумма выплат составит примерно треть от тарифа за некачественную услугу.