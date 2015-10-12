В среднем москвичи тратят на оплату ЖКУ 5,5 тысячи рублей в месяц – опрос

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Ежемесячные расходы на коммунальные услуги в столице составляют около 5,5 тысячи рублей, сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

"По опросу ВЦИОМ, проведенному в августе этого года, средняя стоимость оплаты услуг ЖКХ в столице, включая взносы за капитальный ремонт и плату за электричество, составляет 5,5 тысячи рублей", – цитирует Абрамова Агентство "Москва".

Гендиректор фонда ВЦИОМ добавил, что в среднем россияне отдают за оплату ЖКУ порядка одной шестой части своих доходов.

Ранее правительство Москвы утвердило и новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета размера субсидий на оплату коммунальных услуг. Теперь льготы будут рассчитывать в с учетом взносов на капитальный ремонт.

Например, если семья из трех человек платит за капитальный ремонт, то получить льготы они смогут в том случае, если их максимальный доход не превышает 79 920 рублей. Для собственников жилых помещений, освобожденных от уплаты взносов на капремонт, максимальный доход семьи из трех человек – 71 820 рублей.

Для льготников, живут в городских квартирах на основании договора социального найма, доход семьи не должен быть более 73 386 рублей. Субсидии получат и те семьи, которые тратят на оплату услуг ЖКХ более 10 процентов своего дохода.

Сейчас в столице субсидии на оплату коммунальных услуг получают почти 600 тысяч семей. Всего на финансирование льгот, субсидий, дотаций и иных мер поддержки граждан в сфере оплаты услуг ЖКХ в столичном бюджете предусмотрено свыше 90 миллиардов рублей.