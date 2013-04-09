Москвичи могут оплачивать электроэнергию авансом

Как рассчитывается сумма за потребление электроэнергии

В сроках и порядке оплаты электричества произошли изменения. Потребителям электроэнергии нужно в срок до 26 числа каждого месяца передавать в обслуживающую компанию показания своего прибора учета электроэнергии, а компании - направлять ежемесячно потребителям счета на оплату.

Согласно поправкам, если жители подают показания счетчика регулярно, с 15-го по 26-е число, то сумма к оплате будет рассчитана по фактическому потреблению. Также сумма к оплате может быть рассчитана на основании данных, снятых сотрудниками ОАО "Мосэнергосбыт".

Если потребитель три месяца подряд не предоставлял сведения о потребленной электроэнергии, то будет проведен перерасчет на основании предыдущих показаний, имеющихся в обслуживающей компании.

Кроме того, электроэнергию можно будет оплачивать заранее, то есть авансом. Авансовые платежи будут учтены в счет будущих расчетных периодов. В них потребитель может указать любую сумму для оплаты и внести ее.

Передать данные счетчика можно через личный кабинет на сайте, по телефону компании в тоновом режиме по номеру: 8-495-981-981-9 или через ящики для приема показаний, находящиеся в каждом клиентском офисе компании.

Предоставлять показания не требуется, если счетчик дистанционно позволяет отправлять их в ОАО "Мосэнергосбыт".