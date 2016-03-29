Марсианские клубника и салат поспеют в Московском планетарии к выходным

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В Московском планетарии скоро поспеют клубника и свежий салат, выросшие в приближенных к марсианским условиях, сообщает пресс-служба учреждения. Понаблюдать за жизнью растений в условиях Красной планеты и, может быть, собрать первый урожай могут участники программы "Жизнь на Марсе".

Планетарий не ограничивается агрономическими сюрпризами. Например, в здешнем интерактивном музее "Лунариум" можно отправить письмо братьям по разуму, живущим на других планетах, – за доставку отвечает экспонат "Послание внеземным цивилизациям".

"Аттракцион Сатурн" в Малом Звездном зале планетария – это путешествие к далекой планете по бесчисленным петлям американских горок. Зал оборудован удобными креслами, которые несут навстречу инопланетным горизонтам, двигаясь то влево, то вправо, то резко наклоняясь.

Интерактивные занятия Театра Увлекательной Науки "В гостях у Звездочета" – это веселые уроки, на которых дети учатся ставить эксперименты, проводить самостоятельные наблюдения, изучать звездное небо и особенности окружающего мира.

Чтобы принять участие в программе "Жизнь на Марсе", необходимо предварительно забронировать места на сайте программы. А на сайте планетария можно уточнить расписание программ и другие подробности.