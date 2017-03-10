Москвичи смогут загадать желание на "падающую звезду" из потока Лириды

Московский планетарий запустил новую программу "Времена года. Весна". Об этом сообщает пресс-служба планетария.

В день весеннего равноденствия, 20 марта, посетители смогут наблюдать, как зимние созвездия заходят за горизонт, уступая место весенним. Гости узнают, какие галактики и туманности скрываются среди звезд, загадают желание на "падающую звезду" из метеорного потока Лириды и станут свидетелями полета кометы Донати.

Программа "Времена года. Весна" демонстрируется в начале сеансов, перед показом полнокупольного фильма. Сеансы в март будут проходить ежедневно, кроме вторника, в 11:20, 12:30 и 13:50.

Наблюдать редкие природные явления в планетарии позволяет оптико-волоконный проектор звездного неба "Универсариум М9", установленный в большом звездном зале.