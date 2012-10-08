Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября 2012, 18:02

Культура

В Москве выберут лучший реализованный проект 2011 года

Московский планетарий. Фото: ИТАР-ТАСС

"Лучший реализованный проект 2011 года в области инвестиций и строительства" определят 9 октября. Торжественная церемония состоится в Московском планетарии.

Всего будет награждено 11 объектов: поликлиника в районе Бирюлево Западное, транспортная развязка Ленинградского и Волоколамского шоссе в районе станции метро "Сокол", жилые комплексы в Гранатном переулке и на Большой Грузинской улице и другие объекты. Всего на конкурс было представлено 36 объектов.

"Место проведения торжественной церемонии выбрано не случайно: планетарий сам является победителем конкурса в номинации "Объекты культуры, зрелищные и спортивные сооружения", – сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

В материале подчеркивается, что в конкурсе участвуют реально действующие объекты.

Вручать награды будет председатель жюри конкурса, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ссылки по теме


планетарий проекты стройкомплекс Москвы Марат Хуснуллин

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика