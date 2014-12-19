Микроавтобус насмерть сбил ребенка на северо-западе столицы

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Микроавтобус насмерть сбил ребенка на улице Живописная на северо-западе Москвы. Водитель скрылся с места происшествия, сообщили M24.ru в столичном главке ГИБДД.

Трагедия произошла возле дома номер 35. Потерпевший от полученных травм погиб на месте. Уточняется, что пострадавший оказался мальчиком 11-12 лет, его личность устанавливается.

Для поиска правонарушителя объявлен план "Перехват". Полицейские также разыскивают возможных свидетелей ДТП.

Ранее на северо-востоке Москвы автомобилист сбил женщину с двумя детьми возле дома №5 на улице Советской Армии. Два человека были госпитализированы. Еще одну девочку 3-х лет после осмотра отпустили домой.