Антиплагиат, или как можно проверить любой текст на оригинальность

Сразу после появления Интернета или, пользуясь термином братьев Стругацких, "Большого информатория", возникли вопросы с поиском актуальной информации, ее получением и защитой. Известно сравнение глобальной Сети с глобальной же свалкой, где, как следует покопавшись, можно найти жемчужину, а можно найти интересную номинацию и выдать ее за свою. M24.ru напоминает, при помощи каких средств можно бороться с плагиатом при написании текстов.

Довольно быстро полезность "информатория" оценили школьники и студенты – зачем писать реферат или курсовую, когда их можно скачать и выдать за свои? Умение работать с поисковиками поначалу приносило богатый улов "жемчуга", однако с течением времени старшее поколение (преподаватели) тоже вышли на просторы Сети, и "скачивающей стороне" пришлось заниматься уже компиляцией материалов, чтобы скачанная работа не выглядела таковой.

Тем не менее, прирост информации в интернете продолжается, появляется все больше возможностей для ее скачивания и компилирования, и, помимо пиратства, появляется все больше плагиата - когда, под своим именем автор публикует чужое произведение, либо заимствует фрагменты чужих произведений без указания источника.

Дошло до того, что плагиат начал попадаться в работах известных людей, например, политиков, что приводит к громким скандалам вроде "липовых" диссертаций в МПГУ, где процесс создания таких работ был вообще поставлен на поток. Видя, что ситуация выходит из-под контроля, Минобразования решило создать систему, которая будет выявлять плагиат в диссертациях. По ряду данных, до 80% научных работ, написанных в последние годы, не являются оригинальными. Претендентам на ученую степень проще позаимствовать работу или в крайнем случае купить ее.

Однако есть проблемы с определением того, что такое плагиат. С юридической точки зрения, это прямое заимствование текста, а вот заимствование тем или научных идей плагиатом не считается.

"В частных случаях не всегда возможно однозначно отделить плагиат от сопредельных понятий: подражания, заимствования, соавторства и других подобных случаев сходства произведений. Во всяком случае, совпадение отдельных идей обычно не является плагиатом, поскольку любые новые произведения в чем-то основаны на идеях, не принадлежащих автору".

Кстати, предыдущий абзац специально взят в кавычки, дабы автора статьи не обвинили в плагиате. Это цитата из "Википедии".

В 2005 году в Рунете появился механизм анализа текстов на наличие заимствований, так называемая система "Антиплагиат" и ему подобные сервисы. Работу выполняют компьютеры – с помощью сложных алгоритмов программы быстро и с той или иной степенью эффективности ищут в заданных текстовых массивах заимствованные фрагменты.

По сути это большая специализированная поисковая система. Используя все тот же Интернет, базы научных статей и рефератов, уже загруженные документы, система формирует свою собственную базу данных, по которой и производится поиск и сопоставление информации.

Полученный в результате отчет показывает в проверяемом тексте заимствованные части как по всем источникам, так и по их любому подмножеству.

Другие системы могут использовать иные алгоритмы работы, например, сервисы типа Advego Plagiatus, Miratools, Istio и др. осуществляют выборку с помощью интернет-поисковиков.

Поначалу к работе таких сервисов возникали претензии, однако алгоритмы совершенствуются, базы данных пополняются новой информацией, "антиплагиаторы" становятся все более точными, и в большинстве случаев на переписывание скачанной работы уходит больше времени, чем на написание оригинальной.

Достаточно привести статистические данные работы системы "Антиплагиат" (по состоянию на лето прошлого года):

Количество документов в интернет-коллекции- 25 миллионов.

Суммарный объем документов интернет-коллекции - 190,5 гигабайт.

Количество проверок - 14 миллионов.

Количество пользовательских документов - 12,5 миллионов.

Суммарный объем пользовательских документов - 339 гигабайт.

Добавим также, что Высшая аттестационная комиссия скоро будет публиковать на своем сайте не только все защищенные диссертации, но и все отклоненные. При этом документы представят в интернете целиком и снабдят заключением системы "Антиплагиат" на оригинальность текста и выводом специалистов ВАК.

Ранее глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев предложил рассмотреть введение уголовной ответственности за фальшивые диссертации. Если данную меру утвердят, можно с уверенностью сказать, что количество плагиаторов существенно сократится.