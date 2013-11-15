Форма поиска по сайту

15 ноября 2013, 10:23

Транспорт

Из-за отказа от плацкартных вагонов билеты подорожают на 20% - эксперт

Эксперты поддерживают замену плацкартных вагонов на двухэтажные

Инициативу РЖД заменить плацкартные вагоны на двухэтажные одобрили эксперты, однако цены на билеты могут вырасти. Главный редактор информационного агентства "Транспорт сегодня" Андрей Кружалин в эфире радиостанции "Москва FM" назвал инициативу большим шагом вперед.

"Это должно было когда-то случиться, и руководство РЖД начало об этом задумываться. Количество мест в двухэтажных вагонах на 10 больше, чем в плацкартных, а стоимость билетов повысится не больше чем 20%. Не думаю. что это слишком сильно будет сказываться на кошельках", - рассказал Кружалин в эфире радиостанции "Москва FM".

Напомним, на днях глава РЖД Владимир Якунин назвал плацкартные вагоны анахронизмом, который сохранился только в России, и пообещал заменить их на более комфортные способы перевозки пассажиров. Однако этот процесс, по словам Якунина, будет долгосрочным, в ближайшее время плацкартные вагоны все-таки сохранятся.

А пока пассажиров ждут перемены в оформлении билетов: с декабря при покупке билета на поезда дальнего следования придется указывать дату и место рождения. В РЖД заявили, что на самом проездном эти данные печататься не будут.

плацкарт Владимир Якунин двухэтажные вагоны ж/д и вокзалы

