Названы лауреаты литературной премии "Ясная Поляна"

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Во вторник, 21 октября, члены жюри литературной премии "Ясная Поляна" назвали имена лауреатов 2014 года. В номинации "ХХI век" победил писатель из Екатеринбурга Арсен Титов. На соискание был представлен его роман "Тень Бехистунга", выпущенный в 2013 году.

"Эта книга и смутила, и обрадовала меня, потому что из современной беллетристики сейчас исчез роман, который бы соответствовал русской истории. Такой роман написал Арсен Титов. Это произведение о Первой мировой войне, в нем много лиц, типов: и русское офицерство, и русское казачество, и православный народ", - отметил литературный критик, писатель, публицист, литературовед, член жюри премии "Ясная Поляна" Игорь Золотусский.

За победу в номинации "ХХI век" также соревновались Дмитрий Новиков (роман "В сетях твоих"), Евгений Чижов ("Перевод с подстрочника"), Сергей Шаргунов ("1993").

Денежная премия в этой номинации - 750 000 рублей.

В номинации "Детство. Отрочество. Юность" победил Роман Сенчин с произведением "Чего вы хотите?" (опубликован в 2013 году в журнале "Дружба народов").

По словам писателя, литературного критика, члена жюри "Ясной Поляны" Павла Басинского, для него этот роман стал одним из самых запоминающихся из прочитанных за последние десять лет.

"Литература должна быть современной. Роман Сенчина современен до нельзя. Это произведение о детях, он пишет о своих дочках", - рассказал Басинский.

Как отметил Роман Сенчин, главная героиня его романа – 14-летняя девочка, которая пытается понять окружающий мир.

Добавим, что в шорт-лист номинации "Детство. Отрочество. Юность" помимо Сенчина попали Евгений Бунимович (роман "Девятый класс. Вторая школа" и Елена Матвеева ("Ведьмины круги").

Денежная премия в данной номинации - 300 000 рублей.

Номинация "Современная классика" не предусматривает шорт-лист. Решением жюри лауреатом признан Борис Екимов, автор повести "Пиночет".

"Повесть была опубликована в журнале "Новый мир". По сюжету, в умирающий колхоз на юге России не по своей воле приезжает новый председатель. В деревне нужно навести порядок, и он берет на себя этот груз", - прокомментировал прозаик, исследователь русской литературы ХХ века, член жюри "Ясной Поляны" Алексей Варламов.

Денежная премия в номинации "Современная классика" составляет 900 000 рублей.

Как подчеркнул председатель жюри премии "Ясная Поляна" Владимир Толстой, в этом году на соискание поступило около 60 крупных произведений.

Напомним, в прошлом году в номинации "XXI век" премию "Ясная Поляна"получил Евгений Водолазкин за роман "Лавр". Лауреатом почетной номинации "Современная классика" признан автор произведения о Великой Отечественной войне "Горячий снег" Юрий Бондарев. В номинации "Детство, отрочество, юность" лавры победителя достались Юрию Нечипоренко, написавшему книгу о советском детстве "Свистеть и смеяться".