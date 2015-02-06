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Новости культурного мира

06 февраля 2015, 13:33

Скончался писатель Борис Иванов

писатели кончины Борис Иванов

Борис Иванов

На 88-м году жизни скончался писатель Борис Иванов, инициатор создания первого в России объединения неофициальных литераторов - "Клуба-81".

Иванов умер накануне, 5 февраля, в Санкт-Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете премии Андрея Белого.

Борис Иванов родился в 1928 году в Ленинграде. Сначала будущий писатель окончил ремесленное училище, работал токарем. Затем, отслужив в армии, поступил на отделение журналистики ЛГУ.

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В 1965 году вышла его дебютная книга рассказов "Дверь остается открытой". С 1976 года Иванов начал самостоятельно выпускать журнал "Часы", в котором публиковал рассказы, стихотворения и стать собственного сочинения. Писатель стал одним из основателей премии Андрея Белого, старейшей независимой литературной премии в современной России.

В 1981 году Иванов и его товарищи организовали объединение независимых литераторов "Клуб-81" (1981-1988).

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