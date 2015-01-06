Поэт Евгений Евтушенко выступил в культурном центре ЗИЛ

Поэт Евгений Евтушенко выступил на авторском вечере в культурном центре ЗИЛ, передает корреспондент Агентства "Москва".

На мероприятии Евтушенко представил свою новую книгу "Все поэмы" и другие новые произведения. На вечере также выступили актер Валентин Гафт и писатель-сатирик Аркадий Арканов.

Ранее M24.ru сообщало, что Евгений Евтушенко планирует выступить 6 января на творческом вечере в ЗИЛе, несмотря на продолжительную болезнь.

Напомним, 81-летний Евгений Евтушенко был госпитализирован вечером 16 декабря с травмами головы.

В столицу поэта доставил спецборт из Ростова-на-Дону, где он упал и сильно ушибся. 19 декабря поэта перевели в Кремлевскую ЦКБ.