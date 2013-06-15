Пользователи "ВКонтакте" мешают борьбе с нелегальным контентом

Пользователи "ВКонтакте" усложняют работу борцам с "пиратами"

Пользователи соцсети "ВКонтакте" специально маскируют имена исполнителей, усложняя тем самым работу борцам с пиратским контентом.

Так, группа Muse с легкой руки незаконопослушных меломанов превратилась в ВИА "Муза", певица Rihanna на сайте зовется Ри, Lady Gaga переименовали в Ладу Гага, а британская звезда Адель - в Апрель Молодой.

Между тем в последнее время в социальной сети стали активно удалять нелегальный контент. Часто пользователи видят уведомление "Аудиозапись изъята из публичного доступа в связи с обращением правообладателя". Отметим, что "ВКонтакте" - одно из крупнейших в России хранилищ аудио- и видеопродукции, и в этой сети есть функция загрузки файлов.

Напомним, что накануне в Госдуме прошел первое чтение законопроект о борьбе с пиратством в интернете. Документ определяет механизм блокирования сайтов, на которых незаконно размещаются музыка и фильмы.

Согласно проекту закона, хостинг-провайдеры и владельцы сайтов обязаны в течение суток удалить или заблокировать противоправный контент по первому требованию правообладателя. Перед этим необходимо скопировать и сохранить противоправный контент для передачи правоохранительным органам, а также предоставить сведения о пользователе, разместившем контент, правообладателю.