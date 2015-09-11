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23 октября в клубе Stadium live группа "Мельница" представит новый альбом "Алхимия", релиз которого назначен на 8 октября. Работа над альбомом шла на новой студии "Нашего Радио", где были записаны все барабанные, арфовые и гитарные партии. Для записи вокала, флейт и виолончели музыканты использовали студию "Винтаж Рекордс".

"Алхимия" – это концептуальная пластинка, где песни перекликаются друг с другом и с точки зрения текстовых образов и сюжетов, с одной стороны, и с точки зрения аранжировочных решений и сочетаний тональностей, с другой. Как сообщила m24 лидер группы Наталья "Хелависа" О’Шей, они с соавторами по текстам – Ольгой Лишиной, Кириллом Бариновым и Иваном Малютиным "так же тщательно выверяли каждое слово в текстах, как добивались стопроцентного музыкального результата с соавтором по музыке – гитаристом Сергеем Вишняковым". В записи песни "Радость Моя" поучаствовал лидер группы "Пикник" Эдмунд Шклярский.

"Дмитрий Фролов варьировал малые барабаны, Сергей Вишняков гитары и комбики, я играла на арфах и клавишных, Дмитрий Каргин на многочисленных духовых. Кроме штатного состава "Мельницы" в записи принимали участие волынщик, струнный квартет и вокальный квартет. Сейчас это для нас самая дорогая сердцу работа. Мы очень хотели сделать настоящую, рвущую сердце пластинку стадионного рока о любви и свободе. Есть чувство, что это получилось", – рассказала певица.