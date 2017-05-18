Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая 2017, 15:15

Культура

"Москва онлайн" покажет игру на фортепьяно в четыре руки

25 мая в кафе "Дети Райка" состоится фортепианный вечер Pianism. Талантливые и юные музыканты будут исполнять произведения великих классиков как сольно, так и в четыре руки.

В программе вечера:

  • увертюра "Король Стефан" (Бетховен);
  • фортепианный цикл "Долли" (Форе);
  • этюд №17 (Шопен);
  • этюд фа минор (Лист);
  • ноктюрн фа минор (Шопен);
  • "В гневе" (Лист);
  • соната №16, 1 часть (Бетховен);
  • баллада №1 (Шопен);
  • музыкальный момент №4 (Рахманинов).

Ловкость рук и чистоту слуха продемонстрируют:

  • Зоя Донцова;
  • Ренат Абдульманов;

  • Диана Васильева;
  • Михаил Текучев;

  • Ада Горбунова;
  • Виталий Гаврук;
  • Андрей Неганов.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 25 мая в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Развлечения в прямом эфире[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
пианисты прямые трансляции Москва онлайн Москва онлайн: концерты музыка смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика