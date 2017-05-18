"Москва онлайн" покажет игру на фортепьяно в четыре руки

25 мая в кафе "Дети Райка" состоится фортепианный вечер Pianism. Талантливые и юные музыканты будут исполнять произведения великих классиков как сольно, так и в четыре руки.
В программе вечера:
- увертюра "Король Стефан" (Бетховен);
- фортепианный цикл "Долли" (Форе);
- этюд №17 (Шопен);
- этюд фа минор (Лист);
- ноктюрн фа минор (Шопен);
- "В гневе" (Лист);
- соната №16, 1 часть (Бетховен);
- баллада №1 (Шопен);
- музыкальный момент №4 (Рахманинов).
Ловкость рук и чистоту слуха продемонстрируют:
- Зоя Донцова;
- Ренат Абдульманов;
- Диана Васильева;
- Михаил Текучев;
- Ада Горбунова;
- Виталий Гаврук;
- Андрей Неганов.
Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 25 мая в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.