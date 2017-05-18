"Москва онлайн" покажет игру на фортепьяно в четыре руки

25 мая в кафе "Дети Райка" состоится фортепианный вечер Pianism. Талантливые и юные музыканты будут исполнять произведения великих классиков как сольно, так и в четыре руки.

В программе вечера:



увертюра "Король Стефан" (Бетховен);

фортепианный цикл "Долли" (Форе);

этюд №17 (Шопен);

этюд фа минор (Лист);

ноктюрн фа минор (Шопен);

"В гневе" (Лист);

соната №16, 1 часть (Бетховен);

баллада №1 (Шопен);

музыкальный момент №4 (Рахманинов).

Ловкость рук и чистоту слуха продемонстрируют:



Зоя Донцова;

Ренат Абдульманов;



Диана Васильева;

Михаил Текучев;



Ада Горбунова;

Виталий Гаврук;

Андрей Неганов.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 25 мая в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.