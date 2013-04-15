"Музыкантов должны знать в той стране, где они родились"

Элеонора Карпухова. Фото: Владислав Лифановский

В 2013 году отмечается 140-летие со дня рождения одного из ключевых композиторов начала XX века Сергея Рахманинова. Его произведения до сих пор входят в репертуар ведущих исполнителей и оркестров. 13 апреля в Баженовском зале Большого дворца музея-усадьбы Царицыно открылся цикл концертов "Рахманиновские вечера", приуроченных к дню рождения композитора.

Организатор "Рахманиновских вечеров" лауреат международных конкурсов, пианистка Элеонора Карпухова рассказала M24.ru, какой музыка Рахманинова видится сегодня и том, как молодые таланты находят путь к слушателю.

- 13 апреля в Царицыно открылся цикл концертов "Рахманиновские вечера". Как появилась идея такого мероприятия?

- Идея появилась давно. Я ждала этой даты,140 лет со дня рождения Сергея Рахманинова, и искала возможности организовать ряд концертов, именно музыкальных вечеров, на которых талантливые музыканты играли бы в честь Рахманинова – великого композитора, пианиста, дирижера. Конечно, пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Дело в том, что классическая музыка в нашей стране – пока очень тонкий и хрупкий сегмент рынка, чтобы говорить об инвестициях, поэтому спонсорам приходится объяснять, что это не прямой способ получения прибыли, а долгосрочные вложения в культуру, в образование наших с вами детей. Наш проект по сути мы сделали собственными силами. Идея принадлежит мне, но в жизнь ее воплощает хрупкая девушка с железным характером, продюсер агентства V-media Валентина Зеленская. Сегодня полным ходом готовится продолжение наших "Рахманиновских Вечеров" в течение года.

- Рахманинов оказал влияние как на русскую, так и на мировую музыку XX века. Насколько сейчас популярна и востребована его музыка?

- Музыка Рахманинова всегда популярна и востребована. Конечно, как у любого композитора, некоторые произведения исполняют чаще других. При этом в сезоне любого оркестра есть его симфонические произведения, а фортепианные концерты с оркестром играются везде и всюду. Кроме того, многие произведения Рахманинова стали культовыми. Это Третий фортепианный концерт, "Вокализ". Любой человек, который любит музыку и ходит на концерты, с первых нот узнает их.

- Кто из известных российских музыкантов выступит на "Рахманиновских вечерах"? Можно ли будет услышать на этих концертах кого-то из молодых талантов?

- Мы планируем, что с сольным концертом выступит Народный артист России, пианист Михаил Воскресенский. Музыкант с большой буквы, мнением которого я особо дорожу и чьи концерты никогда не пропускаю. Также, надеюсь, приедет талантливейший виолончелист, тонкий, чуткий музыкант Павел Гомзяков. Он, как и я, выпускник Московской консерватории, его карьера удачно складывается на Западе. Но у нас он, к огромному сожалению, почти не выступает. Я бы хотела, чтобы наших музыкантов знали прежде всего в той стране, где они родились. Приедет скрипачка Татьяна Самуил, великолепный музыкант, лауреат конкурса им. П. И. Чайковского. Татьяна живет, работает, выступает в основном на Западе. С нетерпением ожидаем концерт романсов с солисткой Большого Театра, Народной артисткой России, Еленой Зеленской, которая недавно записала диск с редчайшими произведениями Шостаковича на стихи Александра Блока и Саши Черного.

- Вы преподаете в Консерватории и в академии Маймонида, общаетесь с молодыми музыкантами, какая судьба их постигает по окончанию учебы? Многие ли начинают выступать сольно?

- Я преподаю в общей сложности девять лет. Начала в академии имени Маймонида, сейчас также работаю в консерватории имени П.И.Чайковского. В этом году у меня первый полноценный выпуск студентов. Посмотрим, как сложится их судьба дальше, но я пока не слышала от них ни одного слова о желании уйти из профессии. Я считаю, что главное для музыканта за годы учебы - влюбиться в то, чем он занимаешься. Музыкой невозможно заниматься по обязанности. Ее надо горячо и безоглядно любить, и тогда она воздаст тебе сполна.

- Насколько сейчас востребованы музыканты? Легко ли пробиться в мир классической музыки без связей?

- Музыканты востребованы, пока есть концертные сезоны, залы, оркестры, пока есть культурная жизнь в любой стране. Что касается связей, то сейчас, скорее, более ценны рекомендации больших музыкантов.

- Как начинался ваш профессиональный путь? Наверняка же были и неудачи, кто помогал их преодолевать?

- С подготовительного класса специальной музыкальной школы в городе Казани, куда меня отвела мама, пианистка и педагог. Я училась у Киры Александровны Шашкиной, которая учила Михаила Плетнева. Ее, кстати, пригласили работать в Центральную музыкальную школу в Москве, где она работает в настоящий момент. Тот факт, что педагога позвала к себе главная школа страны, думаю, объясняет, какого уровня она профессионал. Я закончила Московскую консерваторию в классе профессора Валерия Кастельского, к сожалению, очень рано ушедшего. В аспирантуре меня взял к себе Михаил Сергеевич Воскресенский. Мне кажется, ему я обязана всем, чего мне удалось достичь в профессиональной жизни. Он не учил и не настаивал на своем, а только направлял и поддерживал. Мне повезло с моими педагогами и поэтому неудачи, а они безусловно были, преодолевались как-то незаметно, рядом были примеры, достойные подражания.

- Произведения какого композитора вам больше всего нравится исполнять и почему?

- У меня нет какого-то конкретного произведения или композитора, которого я люблю, или произведения, которое я играю с особой любовью. Я люблю то, чем я занимаюсь, люблю музыку. Поэтому любая музыка меня заставляет в нее погружаться, понимать, постигать смысл, который заложен в нее композитором. Пока я ее изучаю и пытаюсь найти ключ к ее тайне, загадке, она становится моей, она мне нравится и, если повезет, и я пойму замысел автора, то тогда уже играю смело, произведение становится очень близким мне, понятным. К нему хочется вернуться еще и еще. Скоро я собираюсь выступить в Лиссабоне на фестивале Dias da Musica и во Франции - на Val'Eure Musicale. В Чили играем камерную музыку с талантливым русским скрипачом и дирижером Денисом Колобовым. Для каждой площадки с любовью подобран свой неповторимый репертуар, но практически везде я стараюсь исполнить произведения Рахманинова, открывая публике на разных континентах, гений его таланта.

Подготовила Марьяна Пискарева