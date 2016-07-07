Петиция о расформировании сборной России по футболу собрала 180 тысяч подписей

Петицию о расформировании сборной России по футболу подписали свыше 180 тысяч человек. На портале change.org ее создал житель Тюмени.

"Расформировать сборную России по футболу в нынешнем составе как не оправдавшую надежд. Набрать новый состав. На "сэкономленные" <средства> построить футбольные поля и заниматься подрастающим поколением", – предлагает создатель петиции.

Согласно его намерениям документ должны направить президенту РФ, правительству и в Госдуму. 2 июля аппарат правительства принял петицию к рассмотрению и перенаправил в Минспорт.

На чемпионате Европы сборная России не смогла выйти из группы, набрав в матчах с командами Англии, Уэльса и Словакии одно очко. В заключительном матче группового этапа россияне проиграли сборной Уэльса со счетом 0:3. После поражения главный тренер команды Леонид Слуцкий заявил, что со сборной должен работать другой специалист.

В конце июня Слуцкий официально покинул пост главного тренера национальной команды.